«Агрессивные действия России» и терроризм. В НАТО определились с главными угрозами

Страны – члены Североатлантического альянса выпустили совместное заявление по итогам проходившего в Лондоне саммита НАТО.

«Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», – говорится в опубликованном 4 декабря заявлении.

Члены военного союза подчеркнули, что они собираются «взвешенно и ответственно принимать меры» на появление у РФ ракет средней дальности. При этом в альянсе подчеркивают, что открыты для диалога с российской стороной при условии, что «действия России делают это возможным».

Кроме того, участники лондонского саммита уверены, что терроризм остается «неизменной угрозой». В НАТО также выделили в качестве проблем кибератаки и разрушающие мировую стабильность структуры.



