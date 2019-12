Трамп о премьер-министре Канады: Он двуличный

Президент CША Дональд Трамп назвал двуличным премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Такое заявление лидер Североамериканских штатов сделал журналистам по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне. Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе и, таким образом, Трюдо насмехается над президентом США.

Princess Anne, Boris Johnson, Emmanuel Macron and Justin Trudeau were caught on camera laughing at Donald Trump for holding a lengthy impromptu press conference earlier in the day pic.twitter.com/CVJqequH5i