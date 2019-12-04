К украинскому «куму Путина» пришли с обысками

Силовики нагрянули с обыском в офис председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, которого в СМИ называют «кумом Путина».

«Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе», – об этом 4 декабря в эфире 112 Украина заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.

По его словам, следователи СБУ пришли и к другим оппозиционным депутатам. С чем связана активность силовиков, Кузьмин не пояснил.





Накануне обысков в украинских СМИ вышло несколько громких заявлений лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Так, Медведчук настаивал, что команда Владимира Зеленского может сорвать мирные договоренности с РФ в рамках «нормандского формата».

Напомним, что Медведчука, который возглавляет вторую по популярности партию страны, на Украине считают человеком, способным договариваться с российской стороной. В частности, за усилия по освобождению задержанных во время конфликта на Украине его поблагодарил Владимир Путин. Медведчук неоднократно встречался с политиками из России для обсуждения отношений двух стран.