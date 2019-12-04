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Город
04.12.2019 16:43
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Петербургский парламент объявил благодарность главе «Екатерингофского» Смакотину за вклад в развитие города. Оппозиция хочет ее отменить

Законодательное собрание Петербурга объявило благодарность главе муниципалитета «Екатерингофский» Олегу Смакотину. Такое решение депутаты приняли на заседании 4 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Благодарность глава муниципалитета получил «за выдающийся вклад в развитие города, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность». Однако лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал решение и объяснил, что не выступил против по невнимательности. Он пообещал вместе с коллегой Максимом Резником внести инициативу об отмене благодарности.

Представитель «Единой России» Олег Смакотин на последних выборах в сентябре стал муниципальным депутатом во второй раз и сохранил за собой пост главы совета. Конкурировали с ним и остальными кандидатами от «Единой России» активисты штаба Алексея Навального во главе с его лидером Александром Шуршевым и выдвиженцы «Яблока». Итоги голосования, согласно которым все десять мандатов в совете получили единороссы, оппозиционеры пытаются оспорить в суде (пока безуспешно). Они настаивают, что на нескольких участках произошел подлог бюллетеней, который лишил их мандатов.

Выборы в «Екатерингофском» проходили со скандалами: оппозиционные кандидаты испытывали трудности с тем, чтобы зарегистрировать свой статус. Один из них – главный редактор газеты «Московский комсомолец в Питере» Максим Кузахметов – обвинял местную власть в политическом давлении. После того как принадлежащая муниципалитету газета опубликовала материал о том, что тот якобы использует своих детей как «живой щит», приводя их в избирательную комиссию, домой к кандидату пришли органы опеки. А кандидат Анастасия Осипова обвинила Олега Смакотина в навязчивом поведении.

Из-за повышенного внимания к «Екатерингофскому» оппозиционных активистов имя главы муниципалитета то и дело попадает в прессу. Видеоролик с перепалкой между активистом Федором Горожанко и Олегом Смакотиным, где они обмениваются мнениями об ориентации друг друга, набрал больше миллиона просмотров.


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