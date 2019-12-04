Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

ПАО «Сбербанк»

Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка на территории СЗФО стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7.

Переводы по бизнес-картам Сбербанка теперь доступны и для предпринимателей на территории Северо-Западного федерального округа. В некоторых регионах услуга стартовала в начале ноября, до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.

Благодаря новой возможности, переводы денежных средств на бизнес-карты и карты физических лиц проходят мгновенно.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — 1% (минимум — 50 рублей).

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Мгновенные переводы – это огромное подспорье для бизнеса. На территории СЗФО сегодня действует более 76 000 бизнес-карт Сбербанка, и мы знаем, что этот сервис будет востребован корпоративными клиентами банка, что его ждали».

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