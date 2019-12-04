Пострадавший от взрыва газа дом под Белгородом снесут

Пострадавший от взрыва газа дом под Белгородом снесут, уже подписан соответствующий комиссионный акт, сообщил на встрече с жителями частично обрушившегося здания в посёлке Яковлево губернатор Белгородской области Евгений Савченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона заявил, что на восстановление утраченного имущества Яковлевский ГОК выделит по 500 тысяч рублей на каждую квартиру. Также материальную помощь в размере 30 тысяч рублей получат 34 жильца пострадавшего дома. Им предоставляются временное жилье и горячее питание, сотрудники МФЦ помогают восстановить утраченные документы, говорится в пресс-релизе. Уже летом 2020 года все они смогут отметить новоселье в новом доме, который построят по ул. Северной, пообещал Савченко.

Информация о взрыве бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаландина в посёлке Яковлево поступила в дежурную часть накануне в 20:05 по московскому времени. В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами, четверо из них находятся в реанимации. Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ).



