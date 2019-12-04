Как правильно выбрать ёлку к Новому году
Живая или искусственная? Что делать, чтобы стояла дольше? Всё самое важное о выборе новогодней ёлки.
Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив
Прежде чем отправиться за покупкой главного символа Нового года, многие задаются вопросом: какая ёлка лучше — искусственная или живая? И здесь однозначный ответ дают экологи: живая.
Урон природе наносит только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, привозят из специализированных питомников.
«Живое хвойное дерево, выращенное специально к празднику на лесной плантации недалеко от места продажи и проданное без обильной пластиковой упаковки, станет наиболее безопасным для природы символом Нового года. При условии его правильной утилизации. Искусственное дерево требует в разы больше ресурсов на производство, транспортировку и продажу. К тому же искусственная ель не подлежит переработке, а хвойные деревья без новогодних украшений можно измельчить в щепу или передать на подстилку и корм для животных», – рассказала «Фонтанке» сотрудник Greenpeace в России Василиса Ягодина.
Главное условие — приобретать сосну или ель в специализированной точке продаж, советуют эксперты Роспотребнадзора
ЖИВАЯ
У легального продавца обязательно должны быть:
- разрешительный талон на торговлю,
- кассовый аппарат,
- подробный прайс-лист,
- линейка или рулетка для замера дерева,
- упаковочный материал,
- книга отзывов и предложений.
Ель или сосна?
Сосна — самый бюджетный вариант. Длинные иголки хорошо держатся на ветвях, однако это дерево выделяет много смолы.
Елка отличается ярким ароматом, но осыпается быстрее и цена на неё выше, чем на сосну. Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна – около 12.
Ещё одно популярное новогоднее дерево – пихта Нордмана (её ещё называют «датской ёлкой») с короткой мягкой хвоей. Она значительно пышнее русской, имеет слабый пихтовый аромат и потому подходит людям с чутким обонянием. Она стоит дольше – от двух недель до месяца, но и цена в 2-3 раза выше, чем на отечественную ель.
Цена вопроса
Средняя стоимость в Петербурге (на начало декабря):
- русская ель (125–150 см) — 1200 рублей;
- сосна (125–150 см) — 900 рублей;
- пихта Нордмана (125–150 см) — 4000 рублей;
- доставка — от 300 рублей
Как выбирать?
1. Обратите внимание на цвет и состояние иголок. Они должны быть яркие и сочные.
2. Разотрите пару хвоинок в руке — должен появиться характерный аромат.
3. Потрогайте ветки — у свежего здорового дерева они эластичные и легко гнутся.
4. Приглядитесь к стволу — на нём тоже должны быть иголки.
5. Изучите срез ствола: если есть тёмная кайма — дерево простоит недолго.
6. Постучите стволом о землю: осыпающиеся иголки — нехороший признак.
Что делать, чтобы ёлка стояла дольше?
Ёлка не любит резкого перепада температур. Перед тем, как заносить главный символ Нового года в квартиру, можно несколько часов подержать его на лестничной клетке, или уже внутри дома подержать день в связанном состоянии. В комнате ставьте дерево подальше от батареи и других источников тепла.
Ствол лучше подпилить и оголить примерно на 15 см, чтобы дереву было легче «пить». Любое новогоднее дерево будет стоять дольше в воде, причём свежей. Поэтому нужно если не менять, то хотя бы подливать. Чтобы елка не сохла, её лучше опрыскивать из пульверизатора — но только если на ветках нет электрической гирлянды. Для подкормки советуют использовать специализированное средство или добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.
Другой вариант — поместить ствол с ведро с влажным песком и поливать раз в 1–2 дня, можно добавить минеральное удобрение.
Если ставите в крестовину — обмотайте ствол влажной тряпкой, а затем каждый день смачивайте её водой.
Кстати, можно найти и деревья с корневой системой в кадке, которые весной можно посадить у себя на даче. Впрочем, здесь потребуется талант садовода – отопление и сухой воздух квартиры снижают шансы на выживание.
Помните, что украшения не должны быть слишком тяжёлыми, чтобы ветви не прогибались сильно под их весом. Не используйте старые электрические гирлянды, которые нагреваются — они будут сушить иголки.
Как утилизировать?
В Петербурге после Нового года открываются пункты приема новогодних ёлок для экологичной утилизации в питомниках. Собранные ёлки везут в Курортный лесопарк. Измельченные деревья звери используют в пищу и в качестве лежанок. Также из них готовят удобрение для почвы.
ИСКУССТВЕННАЯ
Один из очевидных аргументов в пользу искусственной ели — в долгосрочной перспективе её покупка не так бьёт по карману. Однако если выбирать, то, как говорится, на века – из-за неоднородного состава это изделие нельзя сдать в переработку. Искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет, говорят в Greenpeace. Так что лучше приобрести качественный товар, который будет много лет радовать глаз.
Роспотребнадзор рекомендует выбирать искусственную ель следующим образом:
1. Проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественной ёлке такие манипуляции не повредят. Откажитесь от товара, если что-то после этого осталось в руке.
2. У искусственного дерева не должно быть запаха.
3. Изучите упаковку: обратите внимание на информацию о наличии или отсутствии вредных химических веществ и данные об обработке антивоспламеняющими веществами. Это очень важно, чтобы от гирлянды ёлка не загорелась в прямом смысле.
4. Этикетка должна быть на русском языке, с информацией о производителе и контактными данными для претензий.
5. Покупать искусственную ёлку лучше в крупных супермаркетах и магазинах и специализированных торговых точках. Попросите у продавца сертификат качества и декларацию соответствия, подтверждающие качество и безопасность товара.
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