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Общество
09.12.2019 12:04
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Как правильно выбрать ёлку к Новому году

Живая или искусственная? Что делать, чтобы стояла дольше? Всё самое важное о выборе новогодней ёлки.

Как правильно выбрать ёлку к Новому году

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив

Прежде чем отправиться за покупкой главного символа Нового года, многие задаются вопросом: какая ёлка лучше — искусственная или живая? И здесь однозначный ответ дают экологи: живая.

Урон природе наносит только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, привозят из специализированных питомников.

«Живое хвойное дерево, выращенное специально к празднику на лесной плантации недалеко от места продажи и проданное без обильной пластиковой упаковки, станет наиболее безопасным для природы символом Нового года. При условии его правильной утилизации. Искусственное дерево требует в разы больше ресурсов на производство, транспортировку и продажу. К тому же искусственная ель не подлежит переработке, а хвойные деревья без новогодних украшений можно измельчить в щепу или передать на подстилку и корм для животных», – рассказала «Фонтанке» сотрудник Greenpeace в России Василиса Ягодина.

Главное условие — приобретать сосну или ель в специализированной точке продаж, советуют эксперты Роспотребнадзора


ЖИВАЯ

У легального продавца обязательно должны быть:

  • разрешительный талон на торговлю,
  • кассовый аппарат,
  • подробный прайс-лист,
  • линейка или рулетка для замера дерева,
  • упаковочный материал,
  • книга отзывов и предложений.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Ель или сосна?

Сосна — самый бюджетный вариант. Длинные иголки хорошо держатся на ветвях, однако это дерево выделяет много смолы.

Елка отличается ярким ароматом, но осыпается быстрее и цена на неё выше, чем на сосну. Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна – около 12.


Ещё одно популярное новогоднее дерево – пихта Нордмана (её ещё называют «датской ёлкой») с короткой мягкой хвоей. Она значительно пышнее русской, имеет слабый пихтовый аромат и потому подходит людям с чутким обонянием. Она стоит дольше – от двух недель до месяца, но и цена в 2-3 раза выше, чем на отечественную ель.

Цена вопроса

Средняя стоимость в Петербурге (на начало декабря):

  • русская ель (125–150 см) — 1200 рублей;
  • сосна (125–150 см) — 900 рублей;
  • пихта Нордмана (125–150 см) — 4000 рублей;
  • доставка — от 300 рублей

Как выбирать?

1. Обратите внимание на цвет и состояние иголок. Они должны быть яркие и сочные.

2. Разотрите пару хвоинок в руке — должен появиться характерный аромат.

3. Потрогайте ветки — у свежего здорового дерева они эластичные и легко гнутся.

4. Приглядитесь к стволу — на нём тоже должны быть иголки.

5. Изучите срез ствола: если есть тёмная кайма — дерево простоит недолго.

6. Постучите стволом о землю: осыпающиеся иголки — нехороший признак.

Что делать, чтобы ёлка стояла дольше?

Ёлка не любит резкого перепада температур. Перед тем, как заносить главный символ Нового года в квартиру, можно несколько часов подержать его на лестничной клетке, или уже внутри дома подержать день в связанном состоянии. В комнате ставьте дерево подальше от батареи и других источников тепла.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Ствол лучше подпилить и оголить примерно на 15 см, чтобы дереву было легче «пить». Любое новогоднее дерево будет стоять дольше в воде, причём свежей. Поэтому нужно если не менять, то хотя бы подливать. Чтобы елка не сохла, её лучше опрыскивать из пульверизатора — но только если на ветках нет электрической гирлянды. Для подкормки советуют использовать специализированное средство или добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.

Другой вариант — поместить ствол с ведро с влажным песком и поливать раз в 1–2 дня, можно добавить минеральное удобрение.

Если ставите в крестовину — обмотайте ствол влажной тряпкой, а затем каждый день смачивайте её водой.

Кстати, можно найти и деревья с корневой системой в кадке, которые весной можно посадить у себя на даче. Впрочем, здесь потребуется талант садовода – отопление и сухой воздух квартиры снижают шансы на выживание.

Помните, что украшения не должны быть слишком тяжёлыми, чтобы ветви не прогибались сильно под их весом. Не используйте старые электрические гирлянды, которые нагреваются — они будут сушить иголки.

Как утилизировать?

В Петербурге после Нового года открываются пункты приема новогодних ёлок для экологичной утилизации в питомниках. Собранные ёлки везут в Курортный лесопарк. Измельченные деревья звери используют в пищу и в качестве лежанок. Также из них готовят удобрение для почвы.

ИСКУССТВЕННАЯ

Один из очевидных аргументов в пользу искусственной ели — в долгосрочной перспективе её покупка не так бьёт по карману. Однако если выбирать, то, как говорится, на века – из-за неоднородного состава это изделие нельзя сдать в переработку. Искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет, говорят в Greenpeace. Так что лучше приобрести качественный товар, который будет много лет радовать глаз.

myshun/pixabay.com

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Роспотребнадзор рекомендует выбирать искусственную ель следующим образом:

1. Проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественной ёлке такие манипуляции не повредят. Откажитесь от товара, если что-то после этого осталось в руке.

2. У искусственного дерева не должно быть запаха.

3. Изучите упаковку: обратите внимание на информацию о наличии или отсутствии вредных химических веществ и данные об обработке антивоспламеняющими веществами. Это очень важно, чтобы от гирлянды ёлка не загорелась в прямом смысле.

4. Этикетка должна быть на русском языке, с информацией о производителе и контактными данными для претензий.

5. Покупать искусственную ёлку лучше в крупных супермаркетах и магазинах и специализированных торговых точках. Попросите у продавца сертификат качества и декларацию соответствия, подтверждающие качество и безопасность товара.


© Фонтанка.Ру
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