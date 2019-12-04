Какая встреча. Ленинский стоит, пока знакомятся водители Porsche и трактора

В обычной жизни они вряд ли встретились бы, но дорога объединяет: два водителя из разных «вселенных» совместными усилиями создали затор на одной из важных магистралей юго-западной части Петербурга.

На перекрёстке Ленинского проспекте и Варшавской улицы днём 4 декабря столкнулись «Порше Панамера» и трактор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Пробки образовались на Ленинском к Московскому проспекту и на Варшавской в северном направлении.



