Генпрокуратура поддержала закон о профилактике домашнего насилия. И признала, что сфера «не урегулирована»

Генеральная прокуратура поддержала закон о профилактике домашнего насилия. Официальная позиция ведомства опубликована на сайте структуры 4 декабря. Отмечается, что сейчас правоохранители практически не могут вмешиваться в семейные дела, потому как наложить административную или уголовную ответственность на виновного возможно только «после совершения преступления».

Как заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов, «вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы». Эта же проблема касается и дальнейшей защиты жертв. По словам специалиста, введение «таких превентивных мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание», позволит изменить ситуацию. При этом некоторые положения нынешнего проекта ещё предстоит доработать.

Согласно законопроекту, участковые смогут выдавать жертвам бытового насилия «охранный ордер», который на месяц запретит угнетающему не только применять силу, но и общаться с пострадавшей стороной по телефону, интернету или выслеживать её. «Судебное защитное предписание» должно обладать ещё большей силой и на срок до года принудить насильника, например, покинуть место совместного проживания или сходить к специалисту-психологу. В деталях проекта «Фонтанка» разбиралась отдельно.

Осенью 2019 года два года колонии-поселения получила участковый полиции, которая отказалась помочь заявительнице, жаловавшейся на то, что её избивает муж, со словами: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем». Женщина, действительно, вскоре скончалась.

Свою позицию 4 декабря обозначила и Русская православная церковь. Патриарх Кирилл заявил о том, что к вторжению в частную жизнь со стороны государства следует относиться «с очень большой осторожностью». По его мнению, за желанием бороться с «семейным неблагополучием» может скрываться намеренное «вторжение извне» в личные дела.



