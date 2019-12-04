Камеры на ЗСД поймали 260 тысяч превышений скорости. Зафиксирован удивительный пик нарушений

С начала эксплуатации камер контроля скорости на ЗСД, то есть с 14 октября по настоящее время, Госавтоинспекция вынесла более 260 тысяч постановлений о нарушении ПДД. Об этом «Фонтанке» сообщили 4 декабря в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Камеры включались на приём поэтапно. С 24 октября ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации АП в ОДД ГИБДД) начал принимать информацию со всех 12 датчиков, установленных на платной трассе. Любопытна динамика. В первые 10 дней, как уже сообщала «Фонтанка», было выписано более 15 тысяч постановлений. Эта цифра тогда шокировала. Но за следующую декаду число постановлений выросло в 7 раз, превысив 100 тысяч. Вероятно, это объясняется вводом в строй всех камер.

Итак, число вынесенных постановлений подекадно:





с 14 по 23 октября – 15 211;

с 24 октября по 2 ноября – 107 900;

с 3 по 12 ноября – 65 109;

с 13 по 22 ноября – 51 517;

с 23 ноября по 2 декабря – 33 400.

Статистика ГИБДД показывает, что число зафиксированных нарушений скоростного режима на ЗСД заметно снижается. Напомним, сейчас датчики отслеживают только превышение скорости в конкретной точке, но в перспективе – контроль и за средней скоростью.