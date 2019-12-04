Послать балетмейстера Игоря и вырастить кабачок. Что петербуржцы хотят увидеть в парке «Тучков буян»

По итогам семи встреч с горожанами сформулировано техническое задание для проектировщиков парка «Тучков буян». С традиционным соседствует нетривиальное.

предоставлено Европейским университетом и "Друзьями парка "Тучков буян"

Общегородские обсуждения были организованы открытой лабораторией «Город» совместно с Европейским университетом, партнером КБ «Стрелка» – оператора конкурса на концепцию будущего парка на Петроградской стороне. Четыре могли посетить все желающие, в ходе остальных пожелания к наполнению будущего парка высказывали подростки, маломобильные и пожилые люди, а также стейкхолдеры, то есть заинтересованные стороны – в данном случае это расположенный по соседству бизнес и муниципальные власти. 3 декабря на финальной встрече в коворкинге «Ясная Поляна» подвели итоги.

Фото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Первые встречи выявили пункты всеобщего согласия. Большинству по душе спокойствие и много-много зелени, в частности возможность гулять, оформление вечнозелеными северными растениями и «зеленая» полоса, которая бы естественным образом ограждала парк от шумного проспекта Добролюбова. При этом участники дружно подчеркивали необходимость доступности, отсутствия заборов и применения геопластики – искусственного создания ландшафтных рельефов, которые могли бы решить сразу несколько задач: в частности, защитить от ветра и разделить части парка функционально на событийные и релакс-зоны.

Также проектировщикам придется придумать, как оформить набережную по принципу доступной воды. Горожане хотят водных активностей, возможности купаться – даже зимой, просто посидеть у воды. Третьим пунктом всеобщего согласия стал вид на исторический центр.





Предпоследняя встреча, которая состоялась 19 ноября, помогла участникам найти компромиссы там, где мнения расходились. Ввиду дилеммы «историчность vs. современность» решили, что первая и так присутствует, главное – ее сохранить, это перспективные виды на исторические достопримечательности и Неву, здание пеньковых складов. А также привязка памяти места к конкретным решениям в концепции. Наиболее яркий пример – «мокруши», болотца, которые когда-то были в этой локации. Современность горожане увидели не в архитектуре «как из фильмов про будущее», а в экологичности, экономичности, соучастном принятии решения по парку, а также в использовании современных материалов.

Искусственный лед думающие о разумности трат горожане отвергли как чрезмерно дорогую затею для такой большой площади, но выразили надежду на установку газовых зонтиков, правда, условились позвать для этого в спонсоры «Газпром».

Туристов в парке по-прежнему категорически видеть не хотят, зато непосредственные соседи будущего пространства примирились с мыслью, что в парк будут ходить жители всех районов. Более того, «Тучков буян» замыкает естественный круговой променад – через Дворцовую набережную, стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. В ходе одной из встреч было предложено сделать «зеленые посольства» для более отдаленных районов – места, где их жители смогут высаживать деревья. Кроме того, петербуржцы признали, что инфраструктура для активностей нужна, в том числе зоны для камерных мероприятий, но без wow-эффекта. Число их участников будет ограничивать сама структура парка. И, конечно, никаких салютов, для этого есть Дворцовая площадь. Победителю на разработку концепции придется придумать, как развести потоки пешеходов и велосипедистов. Для последнего, как вариант, транзитный маршрут либо по набережной, либо по проспекту Добролюбова. Сложность задачи – ездить и ходить у воды хотят все.

Вопрос сезонного использования горожане решили просто: гулять, причем зимой и летом. Веломаршруты было предложено сделать цикличными и в холодное время использовать как каток – обычный залитый льдом круг уже кажется скучным. В числе спорных пожеланий: бани и зона барбекю.

«А где катамараны? Главное, где конный спорт? Не говоря уже об аэроклубе», – довольно агрессивно поинтересовалась дама, ранее не замеченная на встречах по «Тучкову буяну».

«Парк в городе означает, что там будут тусоваться наркоманы, – заявил один из участников (в зале засмеялись). – Наркоманы будут делать закладки. Соответственно, это подразумевает слежку за безопасностью». На вопрос о предложениях заявил, что нужно сменить название парка, чтобы он не превратился в «Тучков баян».

Интересно, что потребности пожилых и школьников оказались схожими: «теплое» место для для культурного досуга, будь это выставки, библиотека, лекторий, инфраструктура для «посидеть-отдохнуть». Перечеркнутый театр Эйфмана первым пунктом на слайде о потребностях старших рассмешил весь зал. Позднее балетмейстер Игорь признался, что тоже не поддерживает строительство театра и даже готов идти на прием к Борису Эйфману, если участники изъявят такое желание. «Да, хотим, идите», – подтвердила модератор, создатель проекта «Велосипедизация Петербурга» и координатор «Друзей Карповки» Ольга Мнишко. А если уж театр неизбежен, пусть обзаведется зеленой крышей и поделится пространством для парковых событий.

предоставлено: Европейский университет и "Друзья парка "Тучков буян"

К слову, «пенсионная» группа воспротивилась установке памятников, но для Дмитрия Менделеева, учитывая историю локации, готова сделать исключение. А подростки попросили зонировать пространство для детей разных возрастов. Объяснили просто: в школах на переменах младшие частенько сбивают с ног старших.

Представители бизнеса, конечно, прямо заинтересованы в большом потоке посетителей, но и у них нашлась своя емкая грань, за которую – ни шагу: не превратиться в улицу Рубинштейна, источника постоянных конфликтов между местными жителями и бизнесом. Предприниматели, как и остальные горожане, опасаются возможного транспортного коллапса на Добролюбова. Паркинг, наследие Судебного квартала, уже фактически есть, но его участники неоднократно предлагали просто «засыпать землей». Также предприниматели настаивают, что фестивалям еды с запахами и толпой вход должен быть заказан.

Финальная встреча была посвящена тому, как горожане могут начать работать над будущим парком уже сейчас. В том числе, чтобы не дать забыть городским властям, что тут должно быть зеленое пространство, а не условные жилые массивы. В группе, за которой наблюдал корреспондент «Фонтанки», предложили формировать у петербуржцев привычку, что на этом месте – именно парк, и постепенно осваивать это пространство. Пока территория вдоль проспекта Добролюбова – окруженная синим забором стройка. Его-то и хотят использовать в качестве арт-объекта и выставочного пространства. Кроме того, соорудить «окошки», чтобы петербуржцы, заглядывая в них, вспоминали, что за почти десятилетним забором есть большая территория. А оформление самого ограждения, в том числе информационные щиты, помогало осознавать, что именно должно должно за ним появиться. И таким образом создать и постепенно наполнять бренд парка. Для этой же цели должен служить и лекторий, например на экологические темы. Один из участников процитировал философа Славоя Жижека, утверждающего, что «экология – это опиум для народа XXI века». Информировать горожан о будущем парке предложили «бомбежкой» в соцсетях, так как, по мнению участников, онлайн-активность аудитории постепенно перетечет и в офлайн.

Фото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Также горожане настаивают на том, чтобы открывать пространство еще до окончания реализации парка, как это было с «Новой Голландией». На «Тучковом буяне» предложили для начала отодвинуть забор от набережной, чтобы по ней можно было гулять уже сейчас.

Присутствовавший на встрече сотрудник Водоканала потребовал инновационного подхода, в частности использование исключительно электротранспорта для уборки территории и развозки фудтраков. Более того, категорически настаивал на появлении электробуса-амфибии и независимой станции мониторинга состояния водных ресурсов. «Каменный век закончился не когда кончились камни», – добавил он.

Иван из инициативной группы «Друзья Карповки», которые принимали деятельное участие в создании на набережной одноименной реки общественного пространства, предложил проверить качество земли в парке с помощью «индекса петербургского кабачка». Дело в том, что горожан до сих пор волнует, куда и в каком направлении вывезли загрязненные грунты института прикладной химии. И вывезли ли вообще?

Способ проверки Иван предложил по аналогу с экспериментом, который провели «Друзья Карповки»: вырастили кабачки на Мончегорской улице, в Белоострове и прикупили магазинную партию. Овощи отдали на сравнительный анализ – самым экологичным оказался петроградский кабачок.

Горожане, уже открывшие для себя соучастное бюджетирование по благоустройству в рамках проекта «Твой бюджет», выразили желание не быть исключительно зрителями и при создании «Тучкова буяна». Прозвучало предложение проектировать парк при непосредственном участии жителей. «Мы разделяем эту точку зрения и будем выносить это предложение на экспертный совет – чтобы частью обязательств для авторов концепции было включение в нее требования уже для проектировщиков работы с жителями, делать сессии соучаствующего проектирования», – сказал модератор встречи, руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики «UP» Европейского университета Олег Паченков.

Фото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Напомним, в ноябре Смольный дал старт международному конкурсу на разработку концепции парка на проспекте Добролюбова. Прием заявок закончится 15 января, объявить результаты планируется на международном экономическом форуме в июне.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»