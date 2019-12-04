Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +5
$ 64.19р
71.11р
18:42 04.12.2019
Расширенный поиск

Город
04.12.2019 16:04
Печать

«Складываем уже рядышком четвёртый уровень». Жители Кронштадта жалуются на горы мусора у домов

Мусорный коллапс происходит во дворах Кронштадта с понедельника, 2 декабря. Оператор обещает к утру зачистить город.   

О том, что контейнеры с мусором не опустошаются несколько дней, рассказывают пользователи соцсетей и читатели «Фонтанки». В сообществе «Подслушано в Кронштадте» общей бедой делятся жители домов по улицам Интернациональной, Большевистской, Посадской, Фейгина, Аммермана и другим. «Пролетарская, Ленинградская, складываем уже рядышком 4-й уровень», – пишет один из пострадавших. «Такая обстановка по всему городу, – отвечает ему другой, – контора явно переоценила свои возможности». Параллельно приглашают посетить город известного экоактивиста Грету Тунберг. На приложенных фотографиях заметны переполненные контейнеры с логотипом «конторы» – компании «Эко-Плант».

 

Указанные адреса находятся в ведении «ЖКС Кронштадтского района». Согласно сайту госзакупок, 9 января жилищники заключили контракт с «Эко-Плантом» на сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов в 2019 году. Примечательно, что выбор подрядчика происходил по процедуре закупки у единственного поставщика. В качестве обоснования в протоколе значится следующий форс-мажор: жилкомсервис уже успел заключить контракт с МПБО-2, который должен был стать единым региональным оператором по северной части Петербурга и повести за собой жилищников в мусорную реформу. Как известно, Смольный решил ввести мораторий на проведение реформы (и недавно продлил его), о чем сообщил ЖКС в декабре 2018 года. Так что жилкомсервису пришлось срочно объявлять тендер со стартовой ценой 51 млн рублей и в срочном порядке искать подрядчика, благо предыдущий контракт с «Петро-Вастом» истекал. В итоге, получив три коммерческих предложения, управляющая организация сделала выбор в пользу «Эко-Планта».


«Они не выполняют свои обязанности, – рассказали «Фонтанке» в отделе санитарии и благоустройства ЖКС. – Мы выставляем претензии, пишем письма, пока не в судебном порядке: до понедельника у нас с ними не было проблем, а с понедельника случился коллапс. По Кронштадту такого вообще никогда не было».

В «Эко-Планте» с ноября новый гендиректор — Вячеслав Кукушкин. С утра он отказывался обсуждать «мусорный коллапс» с корреспондентом «Фонтанки» по телефону, так что запросы были направлены в районную администрацию и и жилищный комитет. К середине дня у руководителя предприятия появились хорошие новости. «У нас были с ними (ЖКС Кронштадтского района. — Прим. ред.) некоторые разногласия, которые мы сегодня отрегулировали, – рассказал Кукушкин. – Впредь таких, я надеюсь, не будет больше проблем. Город будет зачищен сегодня, появятся дополнительные емкости, будет привлечена другая техника, изменятся маршруты. До утра вопрос будет решен».

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Сбербанк»
      04.12.2019 18:00

      Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

      Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка на территории СЗФО стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7.
      Setl Group
      04.12.2019 17:31

      «Петербургская Недвижимость» рассказала о типичной квартире в новостройке

      Самый популярный у покупателей тип квартир на первичном рынке Петербурга — однокомнатная в Приморском районе стоимостью 4 млн рублей и площадью 36-37 кв. м. Это следует из статистики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 2019 год.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      04.12.2019 16:30

      Банк-партнер снизил ставку до 7,9% годовых для клиентов «Строительного треста»

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах до 7,9% годовых. Акция действует с 1 декабря до 31 декабря 2019 года.
      Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
      04.12.2019 15:37

      Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

      Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.
      Фото: Дмитрий Ратников
      04.12.2019 13:07

      Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.
      «Аквилон Инвест»
      04.12.2019 12:46

      В ЖК «FoRest Аквилон» открылся офис продаж

      На строительной площадке жилого комплекса «FoRest Аквилон», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Приморском районе, открылся офис продаж. Консультационный центр расположен по адресу Планерная ул. 87 к.1.стр.1.
      предоставлено компанией Bau City Development
      04.12.2019 12:38

      ТОП-5 инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть

      ЖК «БауХаус» в Московском районе – это пример нового подхода к строительству. Здесь жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
      ПАО «Группа ЛСР»
      04.12.2019 11:08

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Шуваловском»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу четырех корпусов и двух крытых паркингов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
      АО "Солид Банк"
      04.12.2019 09:00

      Только в декабре Солид Банк рефинансирует кредиты других банков от 9,9%

      До конца года действует акционная ставка по кредиту.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.12.2019 18:00

      Безбарьерная среда на Царскосельских холмах

      3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 года.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.12.2019 17:09

      В новый год с новой квартирой: скидки от «Группы ЛСР» составят до 345 тыс. рублей

      Декабрь – время подведения итогов и приготовлений к самому волшебному празднику. В преддверии Нового года «Группа ЛСР» дарит скидки от 100 до 345 тыс. рублей в своих девяти жилых проектах комфорт- и бизнес-класса в Красногвардейском, Приморском, Невском или Московском районах.
      People photo created by tirachardz - www.freepik.com
      03.12.2019 15:01

      Клиент «Петербургской Недвижимости» выбрал квартиру с помощью сервиса VR-ипотека

      При помощи очков виртуальной реальности покупатель из Красноярска, не покидая своего города, ознакомился с окружением, архитектурой и планировками петербургского жилого комплекса «Философия на Московской» от Setl Group.