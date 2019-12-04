«Складываем уже рядышком четвёртый уровень». Жители Кронштадта жалуются на горы мусора у домов

Мусорный коллапс происходит во дворах Кронштадта с понедельника, 2 декабря. Оператор обещает к утру зачистить город.

О том, что контейнеры с мусором не опустошаются несколько дней, рассказывают пользователи соцсетей и читатели «Фонтанки». В сообществе «Подслушано в Кронштадте» общей бедой делятся жители домов по улицам Интернациональной, Большевистской, Посадской, Фейгина, Аммермана и другим. «Пролетарская, Ленинградская, складываем уже рядышком 4-й уровень», – пишет один из пострадавших. «Такая обстановка по всему городу, – отвечает ему другой, – контора явно переоценила свои возможности». Параллельно приглашают посетить город известного экоактивиста Грету Тунберг. На приложенных фотографиях заметны переполненные контейнеры с логотипом «конторы» – компании «Эко-Плант».

Указанные адреса находятся в ведении «ЖКС Кронштадтского района». Согласно сайту госзакупок, 9 января жилищники заключили контракт с «Эко-Плантом» на сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов в 2019 году. Примечательно, что выбор подрядчика происходил по процедуре закупки у единственного поставщика. В качестве обоснования в протоколе значится следующий форс-мажор: жилкомсервис уже успел заключить контракт с МПБО-2, который должен был стать единым региональным оператором по северной части Петербурга и повести за собой жилищников в мусорную реформу. Как известно, Смольный решил ввести мораторий на проведение реформы (и недавно продлил его), о чем сообщил ЖКС в декабре 2018 года. Так что жилкомсервису пришлось срочно объявлять тендер со стартовой ценой 51 млн рублей и в срочном порядке искать подрядчика, благо предыдущий контракт с «Петро-Вастом» истекал. В итоге, получив три коммерческих предложения, управляющая организация сделала выбор в пользу «Эко-Планта».





«Они не выполняют свои обязанности, – рассказали «Фонтанке» в отделе санитарии и благоустройства ЖКС. – Мы выставляем претензии, пишем письма, пока не в судебном порядке: до понедельника у нас с ними не было проблем, а с понедельника случился коллапс. По Кронштадту такого вообще никогда не было».

В «Эко-Планте» с ноября новый гендиректор — Вячеслав Кукушкин. С утра он отказывался обсуждать «мусорный коллапс» с корреспондентом «Фонтанки» по телефону, так что запросы были направлены в районную администрацию и и жилищный комитет. К середине дня у руководителя предприятия появились хорошие новости. «У нас были с ними (ЖКС Кронштадтского района. — Прим. ред.) некоторые разногласия, которые мы сегодня отрегулировали, – рассказал Кукушкин. – Впредь таких, я надеюсь, не будет больше проблем. Город будет зачищен сегодня, появятся дополнительные емкости, будет привлечена другая техника, изменятся маршруты. До утра вопрос будет решен».