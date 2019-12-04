Упавшую с 14-го этажа школьницу доставили во взрослую больницу. Это дало шанс на жизнь

Выжившая после падения с 14-го этажа школьница находится в реанимации Елизаветинской больницы в Петербурге. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжёлое. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 4 декабря.

Накануне восьмиклассницу прооперировали. Девочку госпитализировали во взрослую больницу, так как она находилась в крайне тяжёлом состоянии и для сохранения жизни была важна каждая минута. Елизаветинская больница находится в пяти минутах езды от места трагедии.

Школьницу нашли на капоте автомобиля «Вольво» под окнами многоэтажки на улице Софье Ковалевской вечером 2 декабря.



