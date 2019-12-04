Уснувший водитель оставил без света частный дом на Лахтинском проспекте

Фонарный столб пал жертвой ДТП в Приморском районе Петербурга утром 4 декабря. Уставший водитель прибавил работы городским электрикам.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария, в 10:40 на Лахтинском проспекте легковой автомобиль Opel с номерами Ямало-ненецкого автономного округа снес столб и улетел в канаву. По ее словам, водитель уснул за рулем после ночной смены. Автомобилист в аварии не пострадал, довавляет очевидица, но из-за ДТП без электричества остались несколько жилых домов. «Час назад проезжал, ещё электрики танцевали с бубнами вокруг», – отмечает в комментариях участник группы Сергей.

В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» подтвердили, что утром на Лахтинском автомобиль врезался в опору электропередачи 0,4 кВ, и это привело к отключению электроснабжения в одном частном доме.





Пресс-служба «Ленсвета» пояснила, что была сбита опора, на которой крепился светильник компании. Сейчас эта опора лежит на земле, но наружное освещение уже восстановлено: «Ленсвет» протянул сеть в обход упавшего столба. Как только «Курортэнерго», в ведении которого находятся опоры на этом участке, восстановит столб, светильник вернётся на место.