Название одно, а состав разный. ФАС сравнил произведенные в РФ шоколад и стиральные порошки с их западными аналогами

Федеральная антимонопольная служба выявила «двойные стандарты качества» иностранных товаров для российского и домашнего потребителя. В прошлом году с этим же столкнулись жители Восточной Европы.

«Международные производители поставляют на территорию Российской Федерации либо производят в Российской Федерации под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров, реализуемых под указанными брендами в странах Западной Европы», – сообщается 4 декабря на сайте ведомства.

Подобные несоответствия выявлены, например, у швейцарского бренда Lindt, в продукции которого на рынках РФ и Европы заметно отличаются 12 – 14 органических кислот. Аналогичная ситуация с порошками Persil и Ariel, в которых различаются такие показатели, как «пенообразующая способность» и «моющая способность». При этом у российского аналога рекомендуемая дозировка в 1,5 – 2 раза больше, чем на Западе.

«Мы исходим из того, что при принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей. В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка», – резюмируют в ведомстве.

Напомним, что так называемый geographical split – явление, при котором крупный производитель в силу разных причин производит под одним брендом разные по составу продукты для различных стран и регионов. В прошлом году в ЕС разразился скандал, когда жители Восточной Европы выяснили, что платят за аналогичные товары больше или столько же, как и на Западе, однако качество у них хуже. Еврочиновники обещали такую практику прекратить.



