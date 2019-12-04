Доходы не растут, а долгов все больше. Всемирный банк беспокоит закредитованность россиян

Высокие темпы роста кредитования россиян при отсутствии роста доходов могут угрожать финансовой стабильности страны «в случае ухудшения макроэкономических условий», говорится в "Докладе об экономике России" Всемирного банка (ВБ).

В организации отмечают, что пока неясно, как сработают меры Центробанка по ограничению необеспеченного потребительского кредитования. По мнению аналитиков ВБ, действия Банка России могут привести к тому, что заемщики, которые брали кредиты в нескольких организациях, больше не смогут перекредитоваться и столкнутся с трудностями возврата займов.

Однако высокие темпы роста ипотечного кредитования россиян не смущают ВБ, поскольку в этом случае меры, принятые ЦБ, показали результат. После введения надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% доля таких займов сократилась с 41% до 36% за первые 6 месяцев 2019 года.

Также ВБ изменил прогноз ВВП России в 2019 году, повысив показатель с 1% до 1,2%. Тогда в 2020 году экономика страны вырастет на 1,6%, а в 2021 году – на 1,8%.





Реальные доходы населения России не растут с 2014 года. Однако жители страны продолжают брать необеспеченные потребительские кредиты. В 2019 году долговая нагрузка россиян достигла максимума за семь лет.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял об угрозе взрыва закредитованности россиян. Он допустил, что к 2021 году многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, а те ограничат выдачу займов. Это может стоить стране 3% ВВП.