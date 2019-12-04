Столичные суды тоже пошли на выход. Прервано заседание по «московскому делу» Егора Жукова

Справка:

Егор Жуков был задержан 2 августа за участие в несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов, прошедшем в Москве 27 июля. Жуков проходил по делу о массовых беспорядках и до недавнего времени находился под стражей по решению суда.

3 сентября Басманный суд отпустил студента под домашний арест. В этот же день Следственный комитет прекратил уголовное преследование Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Однако в ходе расследования был установлен другой эпизод «преступной деятельности» и возбуждено новое дело, на сей раз касающееся публичных призывов к экстремизму в Интернете (ст. 280 УК).

Речь идет о видеоролике, который Жуков разместил на YouTube в 2017 году. По данным СК, запись содержит «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов».