Происшествия
Столичные суды тоже пошли на выход. Прервано заседание по «московскому делу» Егора Жукова
В Москве, как и в Петербурге, днем 4 декабря эвакуируют суды из-за сообщений о заминировании.
По информации РБК, опустели здания Тверского, Мещанского, Басманного, Петровского и Кунцевского судов. На улицу всех вывели после получения электронного письма.
Агентство отмечает, что в Кунцевском суде шли слушания по делу фигуранта «дела 27 июля» студента ВШЭ Егора Жукова. Заседание пришлось прервать.
Напомним, столичные суды эвакуируют уже несколько дней подряд, как и петербургские. Авторы спам-рассылки требуют 120 биткоинов.
Справка:
Егор Жуков был задержан 2 августа за участие в несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов, прошедшем в Москве 27 июля. Жуков проходил по делу о массовых беспорядках и до недавнего времени находился под стражей по решению суда.
3 сентября Басманный суд отпустил студента под домашний арест. В этот же день Следственный комитет прекратил уголовное преследование Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Однако в ходе расследования был установлен другой эпизод «преступной деятельности» и возбуждено новое дело, на сей раз касающееся публичных призывов к экстремизму в Интернете (ст. 280 УК).
Речь идет о видеоролике, который Жуков разместил на YouTube в 2017 году. По данным СК, запись содержит «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов».