Сергей Семак: Кричалки скорее мотивируют Дзюбу, чем задевают. Но форма высказывания показывает болезнь общества

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» прокомментировал матерные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Артема Дзюбы на игре сборной России с Сан-Марино и в матче красно-белых с «Зенитом».

«Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми. А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках», – сказал Сергей Семак.

В то же время главный тренер петербургского клуба отметил, что его самого скорее задевает культура происходящего. «Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд», – отметил Семак.

Напомним, что после игры «Зенита» со «Спартаком» в минувшие выходные несколько болельщиков московского клуба уже получили штрафы, один из заводящих столичной команды сегодня доставлен в суд в Петербурге.

Читайте полное интервью Сергея Семака на «Фонтанке».



