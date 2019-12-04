В Петербурге остаются эвакуированными семь судов, в одном проверку завершили

Петродворцовый районный суд возвращается к работе после проверки 4 декабря. Взрывоопасных веществ в здании не нашли.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, к эвакуированным добавились Сестрорецкий и Фрунзенский суды. Ранее тревогу объявили в Октябрьском, Невском, Смольнинском, Выборгском и городском.

Шантажисты все так же требуют 120 биткоинов с православного бизнесмена Малофеева. Список должников, впрочем, пополнился 35-летним бывшим сотрудником ФСБ Антоном Немкиным.



