Сергей Семак: Никаких проблем с алкоголем у Лунева нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах «Зенита» может быть связано с дисциплинарными проблемами.

«Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой», – сказал Семак.

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