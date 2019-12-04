Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +5
$ 64.19р
71.11р
16:08 04.12.2019
Расширенный поиск

Спорт
04.12.2019 15:00
Печать

«Спартак» оштрафовали за Дзюбу на 350 тысяч, «Зенит» за оскорбления москвичей – на 150 тысяч

"Матч года" "Зенит" – "Спартак", прошедший 1 декабря, привел не только к задержаниям фанатов красно-белых в Северной столице, но и весьма солидным штрафам обоих клубов.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 350 тысяч рублей за различные нарушения во время матча против "Зенита". "Делегатом было записано, что болельщики "Спартака" вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес (нападающего "Зенита") Артема Дзюбы", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

100 тысяч рублей штрафа "Спартак" заплатит за скандирование фанатами нецензурных выражений, 50 тысяч – за два несогласованных баннера, 100 тысяч – за два баннера оскорбительного характера. Кроме того, "Спартак" оштрафован на 100 тысяч за "неподобающее поведение" команды (6 желтых карточек).

В свою очередь, болельщики "Зенита" кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов "Спартака". За эти нарушения "Зенит" заплатит 150 тысяч рублей.


Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" прошел в Петербурге 1 декабря и завершился со счетом 1:0.

Напомним, что лидер спартаковских фанатов Валерий Бевз, задержанный во время матча как организатор нецензурных зарядов про Артёма Дзюбу, вновь оказался в Петербурге и находится у мирового судьи. Матчу предшествовали массовые задержания  болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
      04.12.2019 15:37

      Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

      Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.
      Фото: Дмитрий Ратников
      04.12.2019 13:07

      Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.
      «Аквилон Инвест»
      04.12.2019 12:46

      В ЖК «FoRest Аквилон» открылся офис продаж

      На строительной площадке жилого комплекса «FoRest Аквилон», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Приморском районе, открылся офис продаж. Консультационный центр расположен по адресу Планерная ул. 87 к.1.стр.1.
      предоставлено компанией Bau City Development
      04.12.2019 12:38

      ТОП-5 инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть

      ЖК «БауХаус» в Московском районе – это пример нового подхода к строительству. Здесь жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
      ПАО «Группа ЛСР»
      04.12.2019 11:08

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Шуваловском»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу четырех корпусов и двух крытых паркингов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
      АО "Солид Банк"
      04.12.2019 09:00

      Только в декабре Солид Банк рефинансирует кредиты других банков от 9,9%

      До конца года действует акционная ставка по кредиту.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.12.2019 18:00

      Безбарьерная среда на Царскосельских холмах

      3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 года.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.12.2019 17:09

      В новый год с новой квартирой: скидки от «Группы ЛСР» составят до 345 тыс. рублей

      Декабрь – время подведения итогов и приготовлений к самому волшебному празднику. В преддверии Нового года «Группа ЛСР» дарит скидки от 100 до 345 тыс. рублей в своих девяти жилых проектах комфорт- и бизнес-класса в Красногвардейском, Приморском, Невском или Московском районах.
      People photo created by tirachardz - www.freepik.com
      03.12.2019 15:01

      Клиент «Петербургской Недвижимости» выбрал квартиру с помощью сервиса VR-ипотека

      При помощи очков виртуальной реальности покупатель из Красноярска, не покидая своего города, ознакомился с окружением, архитектурой и планировками петербургского жилого комплекса «Философия на Московской» от Setl Group.
      ПАО МКБ
      03.12.2019 13:32

      В ноябре МКБ организовал размещение облигаций общей номинальной стоимостью почти 100 млрд рублей

      В ноябре Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором одиннадцати сделок по размещению облигаций. Общая номинальная стоимость выпусков составила 97,6 млрд рублей.
      pixabay.com
      03.12.2019 13:19

      7 декабря - круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»

      Городской портал «Фонтанка.ру» и клиника адаптационной медицины X-Clinic проводит круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      03.12.2019 12:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

      В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».