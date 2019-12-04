«Спартак» оштрафовали за Дзюбу на 350 тысяч, «Зенит» за оскорбления москвичей – на 150 тысяч

"Матч года" "Зенит" – "Спартак", прошедший 1 декабря, привел не только к задержаниям фанатов красно-белых в Северной столице, но и весьма солидным штрафам обоих клубов.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 350 тысяч рублей за различные нарушения во время матча против "Зенита". "Делегатом было записано, что болельщики "Спартака" вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес (нападающего "Зенита") Артема Дзюбы", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

100 тысяч рублей штрафа "Спартак" заплатит за скандирование фанатами нецензурных выражений, 50 тысяч – за два несогласованных баннера, 100 тысяч – за два баннера оскорбительного характера. Кроме того, "Спартак" оштрафован на 100 тысяч за "неподобающее поведение" команды (6 желтых карточек).

В свою очередь, болельщики "Зенита" кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов "Спартака". За эти нарушения "Зенит" заплатит 150 тысяч рублей.





Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" прошел в Петербурге 1 декабря и завершился со счетом 1:0.

Напомним, что лидер спартаковских фанатов Валерий Бевз, задержанный во время матча как организатор нецензурных зарядов про Артёма Дзюбу, вновь оказался в Петербурге и находится у мирового судьи. Матчу предшествовали массовые задержания болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.