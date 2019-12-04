Банк-партнер снизил ставку до 7,9% годовых для клиентов «Строительного треста»

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах до 7,9% годовых. Акция действует с 1 декабря до 31 декабря 2019 года.

Согласно условиям специальной акции «ЮниКредит Банка», данная ставка действует при сумме кредита от 3 млн рублей до 12 млн рублей. Если сумма кредита от 250 тыс рублей до 3 млн рублей, ставка начинается от 8,4% годовых. Первоначальный взнос в банке по программе «Новостройка» должен составлять от 20% от стоимости недвижимости. Срок кредитования: от 1 года до 30 лет.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – от 7,9% – доступно покупателям квартир в строящихся лотах ЖК «Капитал» и «Архитектор» в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР в гп. Новоселье, ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе.

Более подробная информация об условиях кредитования на сайте ЮниКредит Банка» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/