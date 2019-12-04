«Шоу устроили. Скотство какое-то». Показываем видео грубого задержания инспекторов на посту ДПС

Через несколько дней после задержания инспекторов ДПС на посту ГИБДД около «Меги Дыбенко» появилась возможность посмотреть, как это происходило. Агрессивно, как в кино. По словам сотрудников дорожной полиции, столь бессмысленной по форме исполнения операции они не припомнят, пишет 47 news.

Визит на пост ГИБДД на 52-м километре внутреннего кольца, у съезда на Мурманское шоссе, 22 ноября нанесли оперативники управления собственной безопасности полицейского главка и бойцы спецназа «Гром». 4 декабря издание 47 news выложило видео.





Инспекторов положили ниц грубо, с криками: «Все на пол, быстро!». В ГИБДД удивляются накалу страстей. «Можно было приехать спокойно, забрать на допрос. А тут шоу устроили. Скотство какое-то. Видимо, потренироваться решили, руки чешутся», – отметил один из собеседников издания в УГИБДД. «Раньше, в 90-е, на постах стоял в обязательном порядке сотрудник с автоматом. Случись подобное, просто положил бы всех, когда те из машины выскакивали», – заметил другой.

47news обращает внимание на реплики сотрудников УСБ на подъезде к посту:

– Поближе к этому типу, с палкой, – говорит один из них.

– Да его и нету, – отвечает другой.

Любопытно, что на торпеде в салоне у оперативников лежит, по всей видимости, книга Татьяны Толстой «Ночь».

Как уже сообщала «Фонтанка», поводом для операции 22 ноября стало, по предварительным данным, получение гаишником взятки за непривлечение к административной ответственности. По информации 47news, на посту находились шесть сотрудников 3 отдельного батальона ДПС, отвечающего за КАД и ЗСД. Были задержаны двое инспекторов, они сейчас находятся под подпиской о невыезде, ещё один фигурант успел уехать в Армению.