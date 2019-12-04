Бои за деревья продолжаются. Жители возмущены вырубкой на Пискаревке

Петербуржцы снова жалуются на незаконную, как им кажется, вырубку. 30 деревьев срубили в районе Пискаревки 4 декабря – на вид как будто бы здоровых и нестарых, сообщают активисты.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, зеленые насаждения на Замшиной улице — на участке от проспекта Металлистов до улицы Васенко — сильно проредили.

читатель "Фонтанки"

«Деревья большие и на вид здоровые. На другом участке высаживают двухметровые палки. Им еще 20 лет расти до такого же состояния», – расстраиваются жители.





Пресс-служба комитета по благоустройству уверяет: порубочный билет на этом участке выдали, а деревья тяжело больны.

«Там росли вязы с голландской болезнью. Она быстро распространяется: грибок закупоривает сосуды в ветках и стволе. Кора отваливается. В итоге растение погибает, поэтому не удалять их [деревья] опасно. Планируется вырубить 72 дерева и посадить столько же новых», – отметила пресс-служба ведомства.

В комитете напомнили, что прошлой зимой вырубили больные вязы на Маршала Блюхера, а осенью там появились новые.

Напомним, вчера местные жители прекратили вырубку тополей в Адмиралтейском районе. Там камнем преткновения стали вековые тополя.