Колледж в Одессе горит на площади три тысячи квадратов. При пожаре погибла преподаватель

Площадь пожара в доходном доме Асвадурова в центре Одессы превысила три тысячи квадратных метров. Известно об одной погибшей.

Подробности 4 декабря сообщает местное издание «Думская». Пожар начался на третьем этаже шестиэтажного здания на углу Пушкинской и Троицкой улиц. Огонь начал быстро распространяться по этажам, загорелась башня дома, в любой момент может рухнуть крыша.

В доме располагается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В момент начала пожара там шли лекции. Некоторые студенты вынуждены были спасаться, прыгая из окон. По последним данным, пострадали минимум 18 человек, погибла преподаватель – женщина 1976 года рождения.





«Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц», — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.