«Занимает слишком много времени». В ГИБДД пояснили, что не так с «площадкой»

В Госавтоинспекции России объяснили, почему хотят убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав. В ведомстве считают, что оставлять ее нецелесообразно.

Как рассказал журналистам 4 декабря заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин, в ведомстве считают, что «площадка» по сути дублирует экзамен автошколы, передает ТАСС. При этом сотрудники ГИБДД затрачивают на нее слишком много времени.

«Здесь нет никакой сложности. Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. «Площадка» занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», – сказал Понарьин.

Накануне в ГИБДД заявили, что намерены полностью убрать «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D. Проект постановления уже передан в правительство России. Планируется, что оно вступит в силу в октябре 2020 года.



