Германия высылает российских дипломатов из-за убийства в Берлине

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух работников российской дипмиссии в Берлине в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили.

«Федеральное министерство иностранных дел объявило сегодня двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года», – говорится 4 декабря в заявлении на сайте МИД ФРГ.

Германия настаивает на необходимости сотрудничества со стороны российских властей по делу об убийстве, в котором подозревают россиянина. Немецкий МИД напоминает, что расследованием теперь занимается генеральная прокуратура, у которой якобы есть доказательства возможного причастия РФ к совершенному в Берлине преступлению.





Накануне СМИ опознали в убийце из Берлина «киллера на велосипеде» из Москвы.

Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Берлин обвинения в адрес Кремля не выдвигал.