Торговый сбор выставят на конкурс. Механику квазиналога разработают консультанты с учетом московского опыта

Смольный готовит техническое задание для конкурса на разработку модели торгового сбора в Северной столице. Об этом рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, предпринимательству и торговле Юрий Калабин в кулуарах XVII форума малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

По его словам, документация будет готова в к январю 2020 года, конкурс будет объявлен в первом квартале.

Ранее о том, что Петербург вслед за Москвой введет торговый сбор, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, задача квазиналога не столько пополнить бюджет, сколько вывести бизнес из серой зоны. Позднее губернатор Александр Беглов сообщил, что мораторий на его введение будет продлен на 2020 год.

Торговый сбор должен заработать в 2021 году, когда прекратит действовать единый налог на вмененный доход, сказал Юрий Калабин. Это означает, что принять закон о нем город должен в 2020 году. Но прежде чем готовить законопроект, Смольный должен разработать механику сбора, включая экономическое обоснование, схему администрирования и ИТ-составляющую.





Пока у городских властей есть понимание, что сбор, как и в Москве, будет взиматься в зависимости от размера торговой площади. На его размер некоторые игроки смогут снизить налог на прибыль. «Добросовестный бизнес больше платить не будет, сбор коснется тех, кто не платит», – сказал Юрий Калабин.

Размер и механику взимания сбора по заказу Смольного должны будут разработать консалтинговые компании на основе московского опыта. В частности, подрядчику предстоит рассчитать, сколько денег получит бюджет и в какую сумму городу обойдется администрирование. По словам Юрия Калабина, на основании опыта Москвы затраты Петербурга оценить сложно. «У нас другая конфигурация городских районов. Но мы надеемся, что, поскольку мы будем не первыми, это будет дешевле, чем в Москве», – сказал чиновник.

Чтобы рассчитать сбор и контролировать его выплаты, властям придется провести инвентаризацию площадей, сказал Юрий Калабин. Данные о государственной собственности предоставит КИО, а вот учесть частную придется комитету по контролю за имуществом. Кроме того, городским ведомствам предстоит наладить обмен данными с Федеральной налоговой службой. ТЗ для подрядчика также будет включать оценку затрат на разработку соответствующего ИТ-решения. Москва готова поделиться софтом, но пока не понятно, подойдет ли он для петербургских информационных систем или придется писать зонтичную программу вручную, заключил Юрий Калабин.