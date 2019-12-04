Минёры не дают работать судам в Петербурге. В список «должников» добавлен бывший сотрудник ФСБ

Пятый день в Петербурге эвакуируются суды из-за анонимок с угрозой взрыва. Слушатели и сотрудники Петродворцового, Октябрьского, Невского, Смольнинского, Выборгского и городского судов отправлены на улицу 4 декабря, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В письме шантажистов всё так же фигурирует Константин Малофеев, от которого требуют вернуть долг в 120 биткоинов, якобы украденных с биржи WEX. К нему, впрочем, добавился 35-летний бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин.

В список угроз, кроме судов, также попали десятки школ, лицеев и интернатов во всех районах Петербурга, в том числе интернат для детей-инвалидов по зрению.

По данным «Фонтанки», не все суды готовы «подыгрывать» минерам. В Куйбышевском суде больше не хотят прерывать заседания и эвакуироваться. Там якобы призывают и других коллег оказать информационное сопротивление.





Накануне из-за анонимок полицейские проверили 12 судов, 27 медучреждений, 51 торговый комплекс, три станции метро, аэропорт Пулково и семь вокзалов. В сумме – 101 объект. Анонимы обещали запустить «дронов-камикадзе» над Кремлём, а также помешали Борису Гребенщикову стать «почётным гномом» на церемонии в «Кидбурге».