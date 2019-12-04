«Битва» каршерингов остановила трамваи на Наличной

Столкновение двух легковых автомобилей днём 4 декабря остановило движение трамваев по Наличной улице в направлении от Малого проспекта к станции метро «Приморская».

Столкнулись две каршеринговые машины – сервисов «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль». Автору поста в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» привиделся ещё и третий каршеринг, на встречной полосе, но на видеозаписях его нет.

Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Несмотря на то, что объезжать место ДТП приходится по встречным трамвайным путям, пробки не наблюдается.





ДТП с каршеринговым транспортом непременно привлекают внимание, хотя их доля невысока. ГИБДД начала вести статистику недавно и учитывает не все такие аварии. Журналисты РБК просмотрели посты «ДТП и ЧП» с начала года и насчитали около 160 ДТП с участием автомобилей каршеринга. Это не вполне репрезентативная статистика (очевидцы тоже охватывают далеко не всё, а могут и додумать информацию), но даёт хоть как-то приближенную к реальности картину. Для сравнения, за 10 месяцев 2019 года общее количество аварий в Петербурге составило 5322.