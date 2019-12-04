Столичный Амиго заплатит штраф за оскорбление Дзюбы. На стадионы его не пустят полтора года

Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча «Зенит» - «Спартак». Амиго не пустят на «Газпром арену» и другие стадионы в течение полутора лет.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 4 декабря Петроградский суд в Петербурге признал Валерия Бевза виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (статья 20.31 КоАП РФ) и назначил наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей. Также фанату «Спартака» запрещено посещение спортивных мероприятий сроком на 1 год и 6 месяцев. Таким образом, он не сможет, например, попасть на матчи Евро-2020 следующим летом.

Болельщик по прозвищу Амиго выразил недоумение тем, что ему пришлось ехать на заседание суда в Северную столицу — он просил рассмотреть административное дело без его участия.

Напомним, Валерий Бевз «отметился» в минувшие выходные на матче «Зенит» – «Спартак» в Северной столице. Заводящий столичных фанатов с рупором в руке кричал нецензурное в адрес нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу. После игры он вернулся в Москву, но был вызван на Петровку, 38, а оттуда – «приглашен» в Петербург в сопровождении сотрудников полицейского центра «Э». Формально — совсем по другому делу. Но в конечном итоге Амиго оказался сначала в полиции Петроградского района, а потом — в в суде.



