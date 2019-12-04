Историк Соколов пожаловался на унитаз в своей камере. Моющие средства ему выдадут, а дальше – сам

У бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в столичной «Бутырке» появился новый сосед. Ранее с ним сидел обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

«Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО «Бутырка» Олега Соколова… Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании», – цитирует 4 декабря заявление секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова РИА Новости.

По его словам, Соколов, как и раньше, коротает свое время за чтением. Недавно ему выдали новые книги из библиотеки, однако не те, которые он просил. Мельников вспомнил, что видел у Соколова «Фауста» Гете.

Секретарь ОНК заверил, что доцент СПбГУ всем доволен, кроме туалета. «Единственное, что ему не понравилось, – состояние туалета. Согласно правилам в местах принудительного содержания, за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства», – отметил Мельников.





В ОНК рассказали, что до Нового года историк будет находиться в Москве.

Историк и бывший доцент СПбГУ сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать, заседание по апелляции состоится 5 декабря в Санкт-Петербургском городском суде.

В конце ноября историка доставили из петербургского следственного изолятора «Кресты» в столицу и поместили в психиатрическую больницу московского СИЗО «Бутырка».

«Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в личных отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.