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Нажитая с супругой собственность. Мосгорсуд отменил арест квартиры Калви
Мосгорсуд отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о наложении ареста на московскую квартиру основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА Новости 4 декабря.
На заседании адвокат Лариса Каштанова отметила, что квартира «является совместно нажитой собственностью», а потому постановление Басманного суда нарушает права супруги Калви.
«Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение», — цитирует издание судью.
Ранее стало известно об аресте всего российского имущества основателя Baring Vostok Майкла Калви, включая жилплощадь родственников.
Справка:
13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.