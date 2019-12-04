Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +5
$ 64.19р
71.11р
16:06 04.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
04.12.2019 13:50
Печать

Нажитая с супругой собственность. Мосгорсуд отменил арест квартиры Калви

Мосгорсуд отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о наложении ареста на московскую квартиру основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА Новости 4 декабря.

На заседании адвокат Лариса Каштанова отметила, что квартира «является совместно нажитой собственностью», а потому постановление Басманного суда нарушает права супруги Калви.

«Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение», — цитирует издание судью.

Ранее стало известно об  аресте всего российского имущества основателя Baring Vostok Майкла Калви, включая жилплощадь родственников.


Справка:

13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
      04.12.2019 15:37

      Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

      Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.
      Фото: Дмитрий Ратников
      04.12.2019 13:07

      Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.
      «Аквилон Инвест»
      04.12.2019 12:46

      В ЖК «FoRest Аквилон» открылся офис продаж

      На строительной площадке жилого комплекса «FoRest Аквилон», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Приморском районе, открылся офис продаж. Консультационный центр расположен по адресу Планерная ул. 87 к.1.стр.1.
      предоставлено компанией Bau City Development
      04.12.2019 12:38

      ТОП-5 инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть

      ЖК «БауХаус» в Московском районе – это пример нового подхода к строительству. Здесь жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
      ПАО «Группа ЛСР»
      04.12.2019 11:08

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Шуваловском»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу четырех корпусов и двух крытых паркингов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
      АО "Солид Банк"
      04.12.2019 09:00

      Только в декабре Солид Банк рефинансирует кредиты других банков от 9,9%

      До конца года действует акционная ставка по кредиту.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.12.2019 18:00

      Безбарьерная среда на Царскосельских холмах

      3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 года.
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.12.2019 17:09

      В новый год с новой квартирой: скидки от «Группы ЛСР» составят до 345 тыс. рублей

      Декабрь – время подведения итогов и приготовлений к самому волшебному празднику. В преддверии Нового года «Группа ЛСР» дарит скидки от 100 до 345 тыс. рублей в своих девяти жилых проектах комфорт- и бизнес-класса в Красногвардейском, Приморском, Невском или Московском районах.
      People photo created by tirachardz - www.freepik.com
      03.12.2019 15:01

      Клиент «Петербургской Недвижимости» выбрал квартиру с помощью сервиса VR-ипотека

      При помощи очков виртуальной реальности покупатель из Красноярска, не покидая своего города, ознакомился с окружением, архитектурой и планировками петербургского жилого комплекса «Философия на Московской» от Setl Group.
      ПАО МКБ
      03.12.2019 13:32

      В ноябре МКБ организовал размещение облигаций общей номинальной стоимостью почти 100 млрд рублей

      В ноябре Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором одиннадцати сделок по размещению облигаций. Общая номинальная стоимость выпусков составила 97,6 млрд рублей.
      pixabay.com
      03.12.2019 13:19

      7 декабря - круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»

      Городской портал «Фонтанка.ру» и клиника адаптационной медицины X-Clinic проводит круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      03.12.2019 12:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

      В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».