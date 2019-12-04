«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть

NASA отправляет на МКС блок для хранения роботов: он полетит уже сегодня, 4 декабря, вместе с грузовой миссией SpaceX.

Иногда роботам тоже нужно местечко в космосе, отмечает американское аэрокосмическое агентство на своём сайте. Блок для хранения RiTS (Robotic Tool Stowage) закрепят на внешней поверхности МКС. Первыми его «жителями» станут два робота-локатора RELL (Robotic External Leak Locator), которые ищут утечки газов, например аммиака, в системе охлаждения станции. Первый RELL был запущен в 2015 году и оказался настолько хорош, что в начале этого года запустили второй – резервный RELL.

Система хранения в космосе особенно важна: роботы внутри станции занимают место, которое может быть использовано для другой научной аппаратуры и экспериментов. Кроме того, при «внешнем» хранении процесс развертывания RELL будет проходить быстрее. Пока же, выходя за пределы станции, RELL проводит в космосе 12 часов, очищая свой газоанализатор от водяных паров и других газов, которые он вобрал внутри станции.





Тестирование RELL. Видео: YouTube/Canadian Space Agency

Чтобы сохранять космические корабли, такие как МКС, прохладными, используется сложная сеть аммиачных насосов, резервуаров и радиаторов со сотнями «суставов». В течение срока службы в «суставах» накапливаются небольшие утечки, часто в результате столкновения с микрометеоритами. Микроскопические утечки не представляют опасности, но снижают эффективность системы охлаждения.