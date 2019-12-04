МЧС обещает сильный ветер в четверг. Зиме не понравилось в Петербурге

Плюс и сильный ветер ожидает Петербург в четверг, 5 декабря. МЧС предупреждает, что ветер будет местами неприятный.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 4 декабря со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня в городе ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 7-12 м/с. Утром и днем порывы местами могут достигать 15-18 м/с.

При этом синоптики обещают завтра стабильный плюс: ночью до +3, днем до +5. И местами дождь, вместо положенного в декабре снега.



