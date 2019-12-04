ВМС США потратят рекордное число денег на переоснащение. 22,2 млрд долларов пойдут на создание 9 атомных подлодок

Американские военные собираются обновить свой флот боевых кораблей, пополнив его многоцелевыми атомными подлодками нового поколения класса «Вирджиния». Причиной называется ответ на действия Китая, активно развивающего свой флот.

«Эта сделка знаменует собой ответ ВМС США на растущую военную мощь Китая и его агрессивные действия в западной части Тихого океана», – цитирует 4 декабря заявление бывшего директора по операциям в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США Карла Шустера CNN.

По его словам, на этой неделе ВМС США заключили свой самый крупный контракт в области судостроения. 22,2 миллиарда долларов уйдут на создание 9 новых субмарин. Главным подрядчиком стала американская General Dynamics Electric Boat, а субподрядчиком – Huntington Ingallls Industries.

Восемнадцать подводных лодок класса «Вирджиния» уже есть в арсенале ВМС, а еще 10 строятся сейчас. Однако 9 новых субмарин, несмотря на идентичное название, будут представлять существенно модернизированные разработки. Новинки поступят на вооружение в 2025-2029 годах. Военные рассматривают вариант заказа еще 10 таких подлодок в будущем.

Новые многоцелевые атомные субмарины будут отличаться водоизмещением 10 200 тонн по сравнению с 7800 у предшественников. Они также станут длиннее, 460 футов (140 метров) по сравнению с 377 футами (115 метров) у субмарин старого поколения. Кроме того, их огневая мощь будет повышена. Новая «Вирджиния» сможет наносить удары 40 крылатыми ракетами «Томагавк», по сравнению с 12 на нынешних военных кораблях.



