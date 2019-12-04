«Я объяснила, что это у него в голове». СК опубликовал видео осмотра квартиры пермского стрелка

Пока 50-летнего жителя Перми, который утром 4 декабря устроил стрельбу из ружья по людям, осматривают медицинские специалисты, СК продолжает работу на месте происшествия. Точек у следователей и криминалистов две — машина, в которой получил ранение сотрудник Росгвардии, и квартира, где был произведен первый выстрел. Мать стрелка рассказала журналистам о его странном звонке перед ЧП.

Следствие сейчас подсчитывает, сколько конкретно выстрелов было сделано 50-летним мужчиной. В пресс-службе регионального правительства рассказали СМИ, что в момент совершения преступления стрелок находился в состоянии наркотического опьянения. Журналисты также со ссылкой на источники пишут, что задержанный увлекался компьютерными играми.

КП в Перми дозвонилась до матери мужчины. Она рассказала о странном звонке накануне стрельбы:





«Он мне позвонил примерно в 4 утра, – рассказывает мама 50-летнего бизнесмена Дмитрия П. – Говорил, что вокруг него ходит какая-то ерунда. Я объяснила, что это происходит в его голове».

Утром 4 декабря мужчина взял оружие, вышел на улицу, где начал стрелять. Убил женщину-прохожую, ранил многодетного мужчину и водителя наряда Росгвардии, который на машине подъехал к месту ЧП. Возбуждено уголовное дело.