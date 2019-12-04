В Одессе горит колледж, студенты выпрыгивают из окон

О крупном пожаре в центре Одессы сообщает украинская пресса, события разворачиваются в эти минуты.

Как пишет одесское издание "Думская", крупный пожар случился в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, построенном в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга и являющимся памятником архитектуры.

Возгорание случилось на третьем этаже здания, где располагается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Внутри еще остаются студенты, сообщает издание. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Так поступили минимум четыре человека.





По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания, в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 2000 кв. м, есть угроза обрушения крыши здания. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.

Уже известно как минимум о десяти пострадавших. Справиться с огнём не удаётся, он уже перекинулся на башню здания.