Патриарх призвал «с очень большой осторожностью» относиться к закону о семейном насилии

«С очень большой осторожностью» Русская церковь призывает относиться к законопроекту о домашнем насилии, широко обсуждаемому в обществе. Законодательную инициативу прокомментировал 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», – заявил предстоятель в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля. Его слова приводит ТАСС.

Он призвал «с очень большой осторожностью» относиться к вторжению чужих людей в семейную жизнь.

«Поэтому категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», – добавил патриарх Кирилл.





Напомним, в конце ноября законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился на официальном сайте Совета Федерации. В верхней палате парламента заверили, что документ будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также конфессиями.