Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

Фото: Дмитрий Ратников

Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.

Проектирование и строительство велось полностью за счет средств Setl Group. Пока дорога остается безымянной – решение о присвоении названия примет топонимическая комиссия, вероятно, в 2020 году.

Строительство переулка длилось три месяца. За это время Setl Group проложил и полностью благоустроил двухполосную дорогу длиной около 225 метров, шириной – более 11. Со стороны жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» сделан аккуратный тротуар и установлены современные фонари.

Setl Group

Переулок планируют открыть для проезда автомобилей весной 2020 года. Дорога будет общедоступной и обеспечит возможность подхода к набережной Малой Невы, возле которой в настоящее время завершается возведение жилого комплекса премиум-класса «Петровский Квартал на воде».

Setl Group планирует сдать «Петровский Квартал на воде» и детский сад в составе проекта до конца текущего года. Жилой комплекс представляет собой три жилых восьмиэтажных корпуса с подземными паркингами на 440 автомобилей. Внутренний двор проекта сформируют уютные зеленые территории: центральный камерный сквер с крытым пешеходным променадом для прогулок в любую погоду и дизайнерские зоны отдыха с беседками. На набережной Setl Group благоустроит открытую смотровую площадку, к которой будет вести уютная аллея.

Setl Group

Эксклюзивным брокером проекта «Петровский Квартал на воде» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»