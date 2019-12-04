В ЖК «FoRest Аквилон» открылся офис продаж

«Аквилон Инвест»

На строительной площадке жилого комплекса «FoRest Аквилон», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Приморском районе, открылся офис продаж. Консультационный центр расположен по адресу Планерная ул. 87 к.1.стр.1.

Менеджеры офиса продаж работают на объекте ежедневно: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, с субботы по воскресенье с 10:00 до 18:00. Посетители офиса продаж в ЖК «FoRest Аквилон» смогут получить максимально полную информацию о преимуществах проекта и действующих акциях, изучить документацию по проекту, в комфортной обстановке обсудить все детали предстоящей покупки и посмотреть на ход строительства.

«FoRest Аквилон» – жилой комплекс комфорт-класса, который строится на участке в 3,6 га рядом с Юнтоловским лесопарком. Здесь возведут пять корпусов переменной этажности от 9 до 13 этажей. Всего в ЖК «FoRest Аквилон» предусмотрено 2162 квартиры общей площадью 72 тыс. кв.м. В рамках проекта также будет построен детский сад на 215 мест, в одном из корпусов откроется детский клуб «Аквилон Kids». В комплексе появятся подземные паркинги, индивидуальные кладовые «сити-боксы» и колясочные. На первых этажах разместится многофункциональный комплекс с магазинами, кафе и бытовыми сервисами. На территории ЖК благоустроят большой эко-парк с оригинальными зонами отдыха для спокойного и активного отдыха.

«Аквилон Инвест» внедрит в проект комплекс инновационных решений, разработанных внутри компании для повышения энергоэффективности и комфорта жилой среды: стандарт качества «4Е», включающий технологию улучшенного утепления фасадов «Термо-S» и «умную» систему управления домом «In-Home». Жилому комплексу «FoRest Аквилон» присвоен класс энергосбережения А+.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф