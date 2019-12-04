Софийскую тормозит длинный «паровозик» с фурой в неожиданном месте

Движению по Софийской улице 3 декабря снова мешает авария, теперь уже на «городском» участке, рядом с пересечением с проспектом Славы.

Больше всего удивляются, наверное, те, кто направляется по Софийской на юг – пробка для них очень плотная. А на круговом пересечении со Славы, где в первую очередь ожидаются проблемы, – «ни аварии, ничего, светофоры работают». И только те, кто проползает ещё 200 метров в сторону Южного шоссе, узнают причину. Именно этот перекрёсток держит километр с лишним в сторону юга и полкилометра в противоположную. Здесь столкнулись, по словам очевидцев, фура и три-четыре легковушки.

«Пять машин паровозом. Фура перекрыла весь перекрёсток. По Южному шоссе не проехать прямо, движение затруднено», – рассказывают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Утром на Софийском шоссе, ближе к Колпино, напомним, образовалась плотная пробка, которую усугубило ДТП со снегоуборщиком.