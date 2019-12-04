«Андрей из Москвы» отправил компромат на Кремль британскому разоблачителю России. «Политический динамит» оказался сложным вирусом для спецслужб королевства

Депутат от Лейбористской партии и бывший министр культуры Великобритании Бен Брэдшоу утверждает, что стал жертвой кибератаки российских хакеров. Разоблачивший якобы имевшее место влияние Кремля на британскую политику Брэдшоу получил письмо, которое не смог не открыть.

«Письмо пришло на мой аккаунт Gmail, который более уязвим, чем мой парламентский [e-mail]. То, что прислал отправитель, было потенциально полезным «политическим динамитом». Письмо было составлено таким умным способом, что это заставило его открыть», – признался 4 декабря лейборист в комментарии газете The Guardian.

«Андрей из Москвы», который был автором послания, заявил, что у него есть документы о «машине пропаганды Кремля», которая связана с вмешательством России в Brexit и выборы в США. Андрей представился работником администрации президента РФ, который выступает против используемых его начальством методов. Кроме того, отправитель отметил, что материалы, прикрепленные к письму, могут дать задел лейбористам перед выборами, так как содержат информацию о сотрудничестве их политических конкурентов с Кремлем.

Брэдшоу настаивает, что документы и само письмо выглядели очень правдоподобно, поэтому он не заметил подвоха. Позже выяснилось, что файлы содержали сложный программный код. Из-за этого он обратился в Национальный центр кибербезопасности. Специалисты разведки заверили депутата, что атака была «технически сложной» и «тщательно спланированной».

Брэдшоу считает, что он стал жертвой, потому что был первым, кто заявил о возможном влиянии России на референдум о независимости в Шотландии в 2016 году. Кроме того, он активно критикует российский режим в своих выступлениях.



