Петербургские депутаты попросили Беглова запретить холдингу «Аквилон инвест» застройку Петроградской стороны

Заксобрание Петербурга попросило губернатора Александра Беглова помешать компании «Статус Эр» (она входит в холдинг «Аквилон Инвест») построить жилой дом на Петроградской стороне. С депутатским запросом на заседании парламента 4 декабря выступил член фракции «Единой России» Юрий Гладунов, передает корреспондент «Фонтанки».

Речь идет о строительной площадке на улице Лодейнопольской, где компания планировала возвести ЖК Kingdom. Против этого проекта активно выступал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров: по его инициативе участок, который находился в собственности компании, депутаты объявили парком, запретив его застройку. Главный аргумент противников строительства – разрушение соседнего дома по улице Пудожской.

В прошлом году Госстройнадзор провел проверку и выдал предписание приостановить строительство. Однако в апреле 2019 года ведомство продлило компании «Статус Эр» разрешение на строительство, говорится в запросе. Это решение нарушает закон, потому что территория находится в списке зон зеленых насаждений общего пользования, написал Юрий Гладунов. У Александра Беглова депутаты в запросе интересуются, считает ли он нужным проверить, насколько законно Госстройнадзор продлил разрешение на строительство, и остановить «уплотнительную застройку».

В поддержку запроса выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров: он раскритиковал проект здания «из стекла и бетона». Это не первый раз, когда лидер петербургской «Единой России» выступает против застройщиков Петроградской стороны — его избирательной территории. Недавно он назвал «строительной мафией» компанию «Бронка девелопмент», которая возводит жилой комплекс на Большой Разночинной улице. Решение Заксобрания внести в зону зелёных насаждений частные стройплощадки застройщики признали незаконным в Верховном суде.

Один из владельцев «Аквилона Инвест» — Александр Фролов, секретарь архангельского отделения «Единой России» и депутат городской думы.



