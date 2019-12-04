Президент Казахстана: Мы не считаем воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией, этот тезис прозвучал в интервью Касым-Жомарта Токаева изданию Deutsche Welle.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", – сказал Токаев, отвечая на вопрос журналистки издания Жанны Немцовой, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма".

Токаев подчеркнул, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией".

"Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", – подчеркнул президент Казахстана.





Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов Федерации 18 марта 2014 года после проведения референдума на этих территориях. Подавляющее большинство крымчан и севастопольцев – свыше 90 процентов – одобрило это решение.