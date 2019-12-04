В петербургских МРЭО очереди. Из-за технических работ в Москве

Петербургские автомобилисты жалуются «Фонтанке» на невозможность поменять права или зарегистрировать машину. В городских МРЭО собрались огромные очереди из-за неработающей базы.

В МРЭО Петербурга периодически перестает работать база ФИС ГИБДД-М, сообщают наши читатели 4 декабря. По словам Сергея, она «обваливается» уже второй день. «Люди занимают очередь, проходит несколько часов – и вывешивают объявление», – пишет он.

«Сидит толпа народа в ГИБДД на шоссе Революции, у всех были какие-то дела, а подошло время менять водительское удостоверение – и вот... Народ возмущается, а толку никакого», – добавляет читатель.

В МРЭО на шоссе Революции «Фонтанке» рассказали, что база работает с перебоями и скопилась большая очередь, а в МРЭО на Лабораторном проспекте и вовсе не советовали приезжать к ним за регистрацией автомобиля сегодня: база не работает, и когда начнет – неизвестно.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и Ленобласти нашему изданию сообщили, что из-за технических работ в Москве происходит замедление работы базы. В ближайшее время все должно восстановиться.



