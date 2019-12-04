Камилле нужна помощь в борьбе с лейкозом

Девятилетняя Камилла прошла уже большой путь в борьбе с лейкозом: были проведены курсы химиотерапии и пересадка костного мозга. Но произошёл рецидив. Теперь, прежде чем вновь начать лечение, девочке нужны антимикробные и противогрибковые препараты, которые помогут восстановить иммунитет. Но эти лекарства не оплачиваются за счёт государства.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств на дорогостоящие лекарственные препараты.

Камилла Кочешкова, 9 лет.

Острый лимфобластный лейкоз. Рецидив

Требуются антимикробные и противогрибковые лкарственные препараты.

Стоимость 646 00 руб. Собрано 59 050. Не хватает 586 950 руб.

Два с лишним года назад у Камиллы обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Началось долгое и трудное лечение. Спустя два года девочку и её родителей ожидали две новости – плохая и хорошая.

Плохая: предыдущее лечение не подействовало, и требовалась пересадка костного мозга. Хорошая: родная старшая сестра Камиллы на 100% может быть донором для сестрёнки. Это очень редкий случай, когда в пределах одной семьи находится такой донор. Только однояйцевые близнецы обладают полной совместимостью тканей. В большинстве случаев подходящих доноров приходится искать по базам данных, и не только в России, но и за рубежом. И не всегда поиск оканчивается успехом.

Пересадка пошла удачно, и первые три месяца после операции всё было отлично. Камиллу выписали домой, мама наконец вернулась на работу в библиотеку с долгого больничного. Сестрички стали больше времени проводить вместе. Старшая Лейсан ходит в художественную школу, поэтому начала учить младшую Камиллу рисованию. Разница в возрасте между девочками почти 5 лет, но после трансплантации они стали очень близки. Однако болезнь вернулась.

Вопреки всем прогнозам, у Камиллы произошёл рецидив. Даже 100% подходящий трансплантат костного мозга не дал гарантию выздоровления. Сейчас девочка снова находится в больнице – ДГБ № 1. Но теперь всё гораздо сложнее. За время предыдущего лечения организм Камиллы привык к протоколам химиотерапии, и их необходимо менять, увеличивая дозу лекарств. А из-за проведенной операции по пересадке костного мозга иммунитет у девочки полностью отсутствует. Его всегда понижают, чтобы между пересаженным органом и организмом реципиента не возникло отторжения. Это значит, что организм Камиллы не может защититься даже от самой простой инфекции.

Камилле требуются антимикробные и противогрибковые препараты, без которых организм не сможет перенести тяжелейшее лечение высокодозной химиотерапией. Но госквота на такие препараты не распространяется, следовательно, их необходимо покупать за свой счёт. Семья Камиллы не в состоянии этого сделать, поскольку абсолютно истощенна финансово предыдущими двумя годами терапии. Сейчас работает только отец, а мама на больничном ухаживает за детьми и престарелой бабушкой.

Родители Камиллы просят неравнодушных людей помочь спасти их дочь, так как обратиться больше не к кому.

О том, как помочь Камилле, можно узнать на её странице на сайте Благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей».