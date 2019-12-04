Заводящего спартаковских фанатов Валерия Амиго Бевза увезли в мировой суд Петербурга

Одного из лидеров спартаковских фанатов, Валерия Амиго Бевза, 4 декабря допросили в полиции Центрального района, после чего им заинтересовались полицейские из Петроградского. Подробности перемещений болельщика между двумя столицами выяснила «Фонтанка».

В минувшие выходные москвич Бевз был задержан в подтрибунном помещении во время матча «Зенит» – «Спартак» в Северной столице. По мнению сотрудников МВД, именно он организовал нецензурные «заряды» про форварда «Зенита» Артема Дзюбу. (В протоколе вместо этих скандирований стоит троеточие.) Вскоре после игры на него был составлен протокол и его отпустили. Сам фанат с обвинениями не согласен и уверяет, что ничего подобного не кричал.

Как написали СМИ, вечером 3 декабря Бевз был вызван на Петровку, 38. По информации «Фонтанки», около 20:30 он прибыл туда вместе с адвокатом. Два оперативника Центра «Э» Петербурга ознакомили Амиго и защитника с постановлением следователя Центрального района города на Неве об обязательной явке в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по хулиганству после того, как еще в прошлом году произошла драка на канале Грибоедова между болельщиками «Зенита» и ЦСКА. Сам Бевз уверяет, что ничего не может знать об этой драке, так как вместе со «Спартаком» был на выезде.

По данным нашего издания, Амиго за счет адвоката все же взял билеты в Петербург и обратно и вместе с сотрудниками Центра «Э» доехал на метро до вокзала. Утром 4 декабря был уже в городе на Неве.





«Фонтанка» знает, что сегодня утром Амиго допрашивали в Следственном управлении УМВД по Центральному району, расположенном в переулке Крылова. Около 10:30 в дежурную часть полиции Центрального района позвонили их коллеги из Петроградского района и поинтересовались, находится ли Амиго еще в следствии. (Полицейские из Петроградского района уверяют, что о прибытии Амиго в Петербург узнали из СМИ.) Около 11 часов, когда допрос фаната был уже закончен, за ним приехал наряд из Петроградского района и увез с собой. Дело в том, что в связи с недавними криками на известном матче, остался протокол об административном наказании по статье 20.31 – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

По информации редакции, Амиго увезли к мировому судье.