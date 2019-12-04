ФАС поищет конкуренцию в открытом небе. Выбор разрешенных направлений мог нарушить антимонопольное законодательство

В перечне стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из Пулково в режиме открытого неба, есть признаки раздела рынка, об этом заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Необходимо обеспечить открытую конкурентную среду в аэропорту Пулково согласно решениям правительства Российской Федерации»,— заявили в ведомстве .







Накануне РБК сообщило со ссылкой на источники, что Минтранс определил список стран для режима открытого неба. По данным издания, в него вошли 30 стран. Для некоторых стран полеты были разрешены с ограничениями.

Вопрос о статусе «открытого неба», которого Пулково добивалось уже несколько лет, вернулся на повестку дня после введения в Петербурге электронных виз. Особый режим даст иностранным перевозчикам возможность летать из Северной столицы не только в свою страну, но и в другие, и тем самым расширить сеть. Предложением уже заинтересовались лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Куда именно они хотят летать, Пулково не раскрывает.



