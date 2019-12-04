ТОП-5 инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть

предоставлено компанией Bau City Development

ЖК «БауХаус» в Московском районе – это пример нового подхода к строительству. Здесь жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.

При проектировании ЖК BauHaus застройщик – «Бау Сити» – поставил себе задачу построить дом, который по своему наполнению и технологиям будет актуален, как минимум, 10 лет. Сегодня мы выбрали ТОП-5 впечатляющих решений, которые стоит увидеть прямо сейчас.

Отделка в стиле Porsche

предоставлено компанией Bau City Development

Вдохновением для дизайн-проекта холлов в BauHaus стал немецкий музей Porsche. Светодиодные полосы, ритмичные линии и мозаичное напольное покрытие украшает не только главный панорамный холл, но каждый этаж.

Зарядные станции для электромобилей

предоставлено компанией Bau City Development

Количество электромобилей растёт с каждым годом, но в Петербурге инфраструктура для них пока не развита. Тем ценнее, что жители BauHaus могут зарядить электромобиль прямо в своём подземном паркинге. Для этого в доме установлены зарядные станции от швейцарской компании ABB, которая является титульным партнёром чемпионата по гонкам Formula E.

Скандинавский сад

Во дворе «БауХаус» создан скандинавский сад с карельскими валунами, геопластикой рельефа, хвойными деревьями и 40 видами растений. Сад продуман так, чтобы выглядеть эффектно в любое время года. Для отдыха и занятий спортом предусмотрена воркаут-зона с онлайн программой тренировок, и большой игровой комплекс с оборудованием для городского альпинизма.

предоставлено компанией Bau City Development

Вечернее освещение

Красоту фактурного фасада BauHaus подчёркивает архитектурная подсветка, выполненная на базе итальянских светильников Martini. Вечером территория дома сверкает сотнями огней: это и светильники, встроенные в гранитные дорожки, и ландшафтное LED-освещение, и разноуровневые фонари. Увидеть, как выглядит дом в вечернее время, можно в специальном видео.

предоставлено компанией Bau City Development

Интерактивная система IP-домофонии

Обслуживание квартиры в BauHaus может быть автоматизировано с помощью системы IP-домофонии. В квартирах предусмотрен сенсорный планшет, в который интегрирована возможность просмотра видеокамер, среда для общения со службой сервиса и соседями. Контролировать доступ можно прямо со смартфона, а для управления инженерными сетями можно подключить систему «Умный дом».

ЖК BauHaus уже введён в эксплуатацию, поэтому увидеть готовый дом можно на персональной экскурсии с менеджером.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru